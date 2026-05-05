Sul red carpet del Met Gala 2026, il cantante noto come Bad Bunny si è presentato con capelli grigi, un bastone e un abito nero firmato Zara. La sua apparizione ha attirato l’attenzione per l’aspetto invecchiato di circa vent’anni rispetto alla sua età reale di 33 anni. L’artista ha scelto un look che ha sorpreso molti, con un tocco di eleganza e originalità.

P er partecipare al Met Gala 2026 Bad Bunny è arrivato direttamente dal futuro, invecchiato di circa vent’anni. Se per molte star l’obiettivo è apparire più giovani sul red carpet, il cantante portoricano ha scelto la direzione opposta: trasformarsi in una versione più anziana di sé per celebrare le trasformazioni del corpo. Il vincitore del Grammy per il miglior album dell’anno ha giocato con il concetto di tempo e corpo in perfetta armonia con il tema della serata: Fashion Is Art. Benito si è presentato in passerella come un uomo di circa 53 anni, con tanto di capelli bianchi, bastone da passeggio e un make-up iperrealistico su volto e mani.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Capelli grigi, bastone e smoking nero firmato Zara: Bad Bunny si presenta sul red carpet del Met Gala nei panni di un uomo di 53 anni

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