Un'auto fermata per un controllo dai carabinieri conteneva oltre un milione di euro in hashish nascosti nel bagagliaio. Il sequestro è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 luglio, durante un servizio di pattuglia in provincia. Il conducente, visibilmente nervoso, ha tradito l'agitazione, portando i militari a ispezionare il veicolo. Il carico di sostanza stupefacente è stato sequestrato, e il valore stimato sul mercato supera il milione di euro.

Massa-Carrara, 7 luglio 2026 – Un carico di hashish che, se piazzato sul mercato, avrebbe potuto fruttare ben oltre un milione di euro. È l'ingente bottino scoperto e sequestrato dai carabinieri del nucleo investigativo di Massa Carrara nel pomeriggio di venerdì 3 luglio scorso, nascosto all’interno del bagagliaio di un’utilitaria. La droga era stipata in tre borsoni di tela: dentro, i militari hanno trovato ben 1.400 panetti di sostanza stupefacente per un peso complessivo di 140 chilogrammi. Insieme alla droga i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche denaro contante per 3mila euro. Il controllo e il nervosismo della donna. Il maxi sequestro è scattato durante un normale servizio di controllo finalizzato al contrasto dello spaccio sul litorale massese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aveva oltre 1 milione di euro in hashish nel bagagliaio: fermata per un controllo, il nervosismo la tradisce

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Dalla Colombia con 50 ovuli di cocaina in corpo | Border Control Roma Fiumicino

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