Troppo nervosismo al controllo di routine sull’Autostrada del Sole | nel suv aveva 43 kg di cocaina

Durante un normale controllo di routine sull’Autostrada del Sole, le forze dell’ordine hanno fermato un SUV che mostrava segni di nervosismo. Al momento del controllo, all’interno del veicolo sono stati trovati 43 chili di cocaina. La sostanza stupefacente era nascosta tra vari oggetti all’interno dell’auto, che è stata posta sotto sequestro. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire l’identità del conducente e eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Guardamiglio (Lodi), 30 aprile 2026 – Un controllo “di routine” lungo l’Autostrada del Sole ha permesso di scoprire un ingente quantitativo di droga, stipata a bordo di un’auto (e non solo). Ma partiamo dall’inizio. Tutto ha avuto luogo lungo la A1, nel Piacentino. Un uomo è stato bloccato per un normale controllo stradale in una piazzola di sosta vicino all’area di Servizio Arda Ovest, in provincia di Piacenza. Il conducente del mezzo è stato individuato da una pattuglia della sezione polizia stradale di Lodi, sottosezione autostradale di Guardamiglio, mentre era alla guida di un Suv di grossa cilindrata ed è stato fermato. VARESE(VARESE) COCAINA SEQUESTRATA DALL'ANTIDROGA DELLA FINANZA, OCCULTATA CON GOMMA E MOSTARDA NEW PRESS X LOMBARDIA Negativo n.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Troppo nervosismo al controllo di routine sull’Autostrada del Sole: nel suv aveva 43 kg di cocaina Notizie correlate Leggi anche: Roma, fortino della cocaina al Quadraro: 43enne tradito dal nervosismo al volante, in casa 7 kg di droga Controllo di routine al confine, ma il finale è da film: auto rubata in Svizzera con oltre 35 grammi di cocainaIntervento della guardia di finanza in Centro Valle Intelvi: droga nascosta sotto il sedile, veicolo segnalato per furto dall’autorità elvetica...