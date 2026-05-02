Durante un controllo sulla A7, le forze dell'ordine hanno fermato un uomo di sessant’anni. Durante la perquisizione del veicolo, è stato trovato un carico di 21 chili di hashish nascosto a bordo. Il nervosismo dell’uomo ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di approfondire le verifiche. La sostanza stupefacente, una volta stimata, avrebbe potuto generare un guadagno considerevole sul mercato al dettaglio.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un semplice controllo a svelare il carico nascosto?. Quanto sarebbe stato il guadagno totale con la vendita al dettaglio?. Chi gestisce la rete di distribuzione che usa l'autostrada A7?. Perché il comportamento del conducente ha tradito il suo piano?.? In Breve Carico da 40-60mila euro all'ingrosso o 150mila euro al dettaglio.. Sessantenne bresciano trasferito nel carcere di Marassi dopo il controllo.. La magistrata Eugenia Menichetti coordina le indagini sulla filiera del trasporto.. Operazione avvenuta giovedì 30 aprile lungo l'autostrada A7 vicino Genova.. L’autostrada A7 è stata teatro di un arresto decisivo giovedì 30 aprile, quando la polizia stradale di Genova ha fermato un sessantenne originario del Bresciano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A7, fermato sessantenne con 21 chili di hashish: lo tradisce il nervosismo

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