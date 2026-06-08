VinItala | tre giorni tra vino storia medievale e trekking urbano

Notizia in breve

VinItala propone tre giorni dedicati al vino, alla storia medievale e al trekking urbano. Durante le visite alle cantine storiche, i partecipanti potranno osservare le tecniche di produzione tradizionale e i luoghi di conservazione delle botti. La masterclass organizzata da AIS Sicilia analizzerà alcune delle principali eccellenze enologiche della regione, approfondendo le caratteristiche di diversi vini e le tecniche di degustazione. L'evento combina attività culturali, sportive e formative in un’unica manifestazione.