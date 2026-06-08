VinItala | tre giorni tra vino storia medievale e trekking urbano
VinItala propone tre giorni dedicati al vino, alla storia medievale e al trekking urbano. Durante le visite alle cantine storiche, i partecipanti potranno osservare le tecniche di produzione tradizionale e i luoghi di conservazione delle botti. La masterclass organizzata da AIS Sicilia analizzerà alcune delle principali eccellenze enologiche della regione, approfondendo le caratteristiche di diversi vini e le tecniche di degustazione. L'evento combina attività culturali, sportive e formative in un’unica manifestazione.
Cosa si scoprirà visitando le cantine storiche durante il trekking urbano?. Quali eccellenze enologiche verranno analizzate nella masterclass di AIS Sicilia?. Come cambierà l'immagine dei Rossi del Messinese fuori D.O.C.?. Chi curerà il gran corteo medievale durante la prima serata?.? In Breve Venerdì 12 giugno ore 20:30 sfilata Corteo Medievale curata da Pro Loco Giovannello.. Sabato 13 giugno ore 21 concerto Sicilian Pop Music dei Vulkanica a Largo Badia.. Domenica 14 giugno ore 16 trekking urbano tra palazzo Iemmello e cantine storiche.. Domenica ore 18:30 Masterclass AIS Sicilia sui Rossi del Messinese fuori D.O.C.. VinItala torna a Itala: tre giorni tra viticoltura di Valle Monte Scuderi e tradizioni locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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