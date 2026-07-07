È mistero sulle spiagge del Queensland, in Australia. A lasciare tutti di sasso, come ben si vede dalle foto diffuse sui social, la comparsa di misteriosi detriti ribattezzati " palle spaziali" e che, secondo la polizia, potrebbero essere collegati al lancio di un razzo e contenere sostanze chimiche tossiche. Per questo le autorità si raccomandano di non toccare gli oggetti. L'Agenzia spaziale australiana ha confermato di essere al lavoro per determinare la natura e l'origine dei misteriosi oggetti, grosse sfere ritrovate sulle spiagge della zona di Forrest Beach a Townsville. ge:kolumbus:liberoquotidiano:48413847 Un portavoce del... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Australia, misteriose sfere metalliche rinvenute in spiaggia: "Non toccatele", il sospetto

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Misteriose sfere metalliche trovate su una spiaggia in Australia, ASA: “Forse sono detriti spaziali”Su una spiaggia australiana sono state trovate diverse sfere di metallo color argento, di dimensioni variabili.

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