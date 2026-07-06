Sei sfere metalliche sono state trovate sulla spiaggia di Forrest Beach, nel Queensland settentrionale. Le autorità hanno lanciato l’allarme e invitato a non toccarle, ritenendo che possano provenire dallo spazio. L’area è stata oggetto di un’operazione di sicurezza per gestire la presenza degli oggetti misteriosi. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulle caratteristiche o sull’origine delle sfere. La zona è stata isolata in attesa di ulteriori verifiche.

Sei misteriosi oggetti metallici comparsi sulla spiaggia di Forrest Beach, nel Queensland settentrionale, hanno fatto scattare un’imponente operazione di sicurezza. La scoperta ha portato all’intervento delle squadre specializzate del Queensland Fire and Rescue, affiancate da altre agenzie governative. L’area è stata immediatamente isolata con una zona di esclusione di 50 metri, mentre gli esperti stanno recuperando e analizzando i reperti. L’allarme delle autorità: “Non toccateli” I vigili del fuoco hanno rivolto un appello alla popolazione: chiunque dovesse imbattersi in altri oggetti sospetti lungo la costa non deve toccarli, ma allontanarsi e chiamare immediatamente il numero di emergenza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Misteriose sfere metalliche sulla spiaggia. L’allarme delle autorità: “Non toccatele, arrivano dallo spazio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Se le vedete non toccatele, allontanatevi subito e chiamate i servizi di emergenza”: piovono “palle spaziali” sulle spiagge australiane, sei misteriose sfere di metallo fanno scattare l’allertaSei grandi sfere di metallo, di circa mezzo metro di diametro, sono state trovate sulla spiaggia di Forrest Beach, nel Queensland.

Su una spiaggia dell’Australia sono comparse sei misteriose sfere di metalloSu una spiaggia del Queensland sono state trovate sei sfere di metallo di dimensioni variabili.

Temi più discussi: Australia misteriose sfere metalliche sulle spiagge del Queensland: scatta l'allarme Non toccatele; Australia, mistero delle palle spaziali sulle spiagge del Queensland; Allarme in spiaggia: oggetti dallo spazio. Non toccate, sono pericolosi…; Allarme in spiaggia | oggetti dallo spazio Non toccate sono pericolosi….

Australia misteriose sfere metalliche sulle spiagge del Queensland: scatta l'allarme Non toccatele dedalomultimedia.org/sezioni/curios… #Australia #Queensland #DetritiSpaziali #Spazio #Sicurezza #Ambiente #NewsMondo x.com

Misteriose sfere metalliche trovate su una spiaggia in Australia, ASA: Forse sono detriti spazialiSulla riva di Forrest Beach, una bellissima spiaggia nei pressi della cittadina australiana di Ingham (contea di Hinchinbrook, Stato del Queensland), alcuni pescatori di granchi si sono imbattuti in a ... fanpage.it

Australia, misteriose sfere su una spiaggia del Queensland: sono arrivate dallo spazioLeggi su Sky TG24 l'articolo Australia, misteriose sfere su una spiaggia del Queensland: sono arrivate dallo spazio ... tg24.sky.it