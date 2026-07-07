Le sfere trovate a Forrest Beach, nel Queensland, sono state identificate come possibili serbatoi a pressioni provenienti da un veicolo di lancio spaziale. La scoperta è avvenuta sulla spiaggia e le sfere sono state analizzate per determinarne l’origine e la composizione. Non ci sono ancora dettagli su eventuali approfondimenti o conclusioni ufficiali riguardo all’oggetto rinvenuto.

Sarebbero dei serbatoi a pressioni provenienti da un veicolo di lancio spaziale, le sfere non identificate rinvenute a Forrest Beach, nella parte settentrionale dello Stato del Queensland, in Australia. Lo riferisce l’ Agenzia spaziale australiana. La polizia del Queensland ha dichiarato di aver mantenuto una zona di esclusione di 50 metri attorno a ciascuno degli oggetti fino alla loro rimozione. L’agenzia spaziale ha dichiarato in un comunicato che “la posizione e le caratteristiche degli oggetti sono compatibili con i detriti di un razzo straniero che è recentemente rientrato nell’atmosfera dall’orbita. L’Agenzia sta continuando a collaborare con le autorità internazionali per confermare formalmente il veicolo di lancio e lo Stato da cui è partito”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Australia, le misteriose sfere dello "Spazio" rinvenute sulla spiaggia a Forrest Beach

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Sfere misteriose dallo spazio recuperate su spiaggia australiana reddit

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