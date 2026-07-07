Australia il premier Albanese | Andrei a letto con Kylie Minogue un enorme caso

Il premier australiano ha commentato con un'affermazione provocatoria, dicendo che andrebbe a letto con Kylie Minogue. La dichiarazione ha suscitato attenzione sui social media e tra gli utenti, ma non ci sono state conseguenze ufficiali o reazioni da parte delle autorità. La discussione si è concentrata sulle affermazioni del politico, senza ulteriori sviluppi legali o istituzionali. La notizia ha attirato l’interesse di alcuni media, che l’hanno riportata come esempio di dichiarazioni fuori dal contesto politico.

" Con chi andresti a letto, chi sposeresti e con chi usciresti?". L'ennesimo caso politico sollevato dalle solite turbo-femministe. D’altronde siamo in Australia, una delle culle dell’ideologia woke. Lo scorso 3 luglio Anthony Albanese è stato ospite di Bush Deep, un podcast condotto dalla comica Nikki Osborne. Niente politica. Il tono del format è leggero, tanto da indurre la padrona di casa a “provocare” i suoi ospiti. Al primo ministro australiano, per esempio, è stato chiesto chi tra Kylie Minogue, Nicole Kidman e Rhonda Burchmore, tre celebri donne australiane, avrebbe sposato, frequentato o "portato a letto". In un primo momento, il suddito di Sua Maestà Re Carlo ha preferito non rispondere, ricordandole il suo stato coniugale: "Mi sono appena sposato (con Jodie Haydon ndr ), sono passati solo sei mesi”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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