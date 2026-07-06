Il Primo Ministro australiano ha pubblicato delle scuse dopo aver commentato pubblicamente Kylie Minogue in modo inappropriato. La cantante è stata coinvolta in un episodio legato a un gioco chiamato “shag, marry, date”, che si è concluso con polemiche e richieste di chiarimento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a un intervento ufficiale da parte del leader politico, che ha espresso le proprie scuse.

Kylie Minogue si è ritrovata, suo malgrado, al centro di un vero e proprio caso politico nel suo Paese natale, conclusosi con le scuse del Primo Ministro, dopo un turno del gioco “shag, marry, date” finito maluccio. Il premier Anthony Albanese è intervenuto nel podcast comico Bush Deep insieme alla comica Nikki Osborne; l’intervista, pubblicata la scorsa settimana, ha toccato anche argomenti come il suo cane e i doni ricevuti dai leader mondiali. Quando il conduttore ha spinto il leader australiano -sposato con Jodie Haydon da sei mesi- a inserire la popstar, Nicole Kidman e Rhonda Burchmore nelle categorie, lui ha inizialmente opposto resistenza, per poi rispondere: «Kylie, ovviamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - I commenti del premier Anthony Albanese su Kylie Minogue diventano un caso politico in Australia

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Aussie PM Apologizes for Kylie Minogue Remarks

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