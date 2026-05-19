Kylie Minogue | Il cancro al seno è ancora con me

La cantante australiana Kylie Minogue, di 57 anni, ha condiviso pubblicamente che l’esperienza legata alla diagnosi di cancro al seno è ancora presente nella sua vita, a più di vent’anni di distanza. La artista ha riferito che l’impatto emotivo di quella diagnosi continua a manifestarsi in vari modi, sottolineando come l’evento abbia lasciato un segno duraturo nel suo percorso personale. La sua testimonianza arriva in un momento in cui si discute di temi legati alla salute e alla consapevolezza sul cancro al seno.

(Adnkronos) – La cantante australiana Kylie Minogue, 57 anni, ha rivelato che l’impatto emotivo della diagnosi di cancro al seno “è ancora con me oggi in molti modi”, a distanza di oltre vent’anni. La popstar lo ha raccontato in un nuovo documentario in tre parti prodotto da Netflix, che ripercorre la sua vita e la sua carriera. “Da dove comincio? Choc”, ha ricordato Minogue parlando del momento in cui ricevette la diagnosi. “Stai cercando di capire qualcosa a cui non hai mai pensato prima. È un corso intensivo, profondo ed esteso, e ancora oggi è con me in molti modi”. Nel documentario, l’artista affronta anche periodi difficili della sua carriera, tra cui la pressione dei media e il senso di “umiliazione” provato nei primi anni di notorietà. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Kylie Minogue 2005 Breast Cancer Battle (News Reports)

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