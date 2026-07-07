Auser l’impresa della solidarietà | Più risposte ai bisogni dei fragili
Auser, organizzazione di volontariato a Monza e Brianza, ha annunciato un aumento delle richieste di servizi a causa dell’incremento di persone fragili e anziane. La crescente domanda si concentra sulle risposte ai bisogni di questa fascia di popolazione. L’associazione si impegna a offrire più supporto e assistenza, in risposta al maggior numero di richieste provenienti dalla comunità.
Auser rappresenta una delle realtà più significative nel panorama del volontariato a Monza e Brianza. Aumentano le persone fragili e anziane e di conseguenza cresce la domanda di servizi. Quindi la scelta di rafforzare la rete Auser è necessaria per potenziare le attività e sperimentare nuovi servizi. Auser può contare su 4.389 soci, oltre a 618 volontari, che hanno svolto 245.122 ore di servizio gratuito: contabilizzati, hanno un valore economico di circa 4 milioni. Il miglioramento delle collaborazioni con i Comuni e le strutture sociosanitarie, a rete con le altre realtà del no profit del Terzo settore, è strategico per affrontare le solitudini degli anziani, le cronicità, le crescenti fragilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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