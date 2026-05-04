Solidarietà a Foggia | fondi alle parrocchie della città per attività benefiche e di sostegno ai più fragili

A Foggia, sono stati annunciati fondi destinati a cinque parrocchie locali per sostenere attività benefiche e l’assistenza ai gruppi più fragili. La decisione è stata comunicata da una senatrice, che ha espresso soddisfazione per il supporto concreto a iniziative portate avanti con impegno e responsabilità. La notizia è stata condivisa anche dal Vescovo, confermando l’impegno della comunità nel favorire interventi di solidarietà.

"Provo una sincera emozione nel vedere trasformarsi in aiuto concreto un lavoro portato avanti con convinzione e senso di responsabilità" Così la senatrice Anna Maria Fallucchi annuncia, insieme al Vescovo Giorgio Ferretti, la destinazione di fondi a cinque chiese della città di Foggia, che.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Una Pasqua all'insegna della solidarietà: ai bimbi più fragili in dono le uova del Comitato cittadino di CarraieIl gesto, pensato per portare un sorriso ai piccoli ospiti del centro "Il Re di Girgenti" in occasione delle festività, è stato reso possibile grazie... Leggi anche: Sostegno alle persone più fragili. Cena solidale, lotteria e convegni. E si parla anche di povertà sanitaria Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Teatro del Fuoco, arte e solidarietà per Telethon: successo per il musical La Principessa Sissi; Sartorie solidali: a Foggia l'iniziativa per aiutare i poveri; Il Policlinico di Bari lancia una raccolta fondi per Emergency a Gaza; Poggio Imperiale loda Piergiuseppe Mangiacotti: in bici per il mondo per costruire una scuola in Africa. Diocesi: Foggia, 14 e 15 febbraio mercatino di solidarietà per la parrocchia di GazaUn mercatino di beneficenza per sostenere la popolazione di Gaza: è l’iniziativa di solidarietà, sostenibilità e partecipazione collettiva promossa da un piccolo nucleo di volontarie e volontari della ... agensir.it Foggia, solidarietà nel carcere: i volontari distribuiscono regali ai detenutiNatale di solidarietà all’interno del carcere di Foggia. I volontari e le volontarie che operano nella casa circondariale ieri pomeriggio hanno fatto visita a tutte le persone detenute «per portare ... lagazzettadelmezzogiorno.it In meno di 4 anni abbiamo dimostrato che la solidarietà ` , ’ . Grazie al vostro sostegno, la Fondazione Il Fatto Quotidiano ha trasformato la generosità in realtà: 18 progetti realizzati; Oltre 817.0 - facebook.com facebook La solidarietà internazionale con Cuba contro l'embargo illegale di Trump! Abbiamo attivato una raccolta fondi destinati al finanziamento di ambulatori, pannelli fotovoltaici e centri comunitari. #CubaNoEstáSola (1/2) x.com