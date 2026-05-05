Circoscrizioni Chiarolla | Daremo risposte concrete ai bisogni quotidiani dei cittadini
Per la V circoscrizione di Reggio Centro-Sud, che include i quartieri Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San Giorgio-Modena-San Sperato, il centrosinistra propone due candidati alla presidenza. Tra queste opzioni, una è rappresentata dal sindacalista Maurizio Chiarolla, sostenuto da alcune forze politiche. Chiarolla ha dichiarato che intende concentrarsi sul rispondere ai bisogni quotidiani dei cittadini della zona.
Sempre per la V circoscrizione Reggio Centro-Sud, che comprende i quartieri Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San Giorgio-Modena-San Sperato, il centrosinistra offre due alternative come presidenti; una di queste è ricaduta sul sindacalista Maurizio Chiarolla (sostenuto in particolare dalla.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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