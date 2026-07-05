Al matrimonio siciliano di Aurora Ramazzotti senza abito | ecco cosa è successo a Giulia Salemi andata in panico totale

Giulia Salemi è andata in panico durante il matrimonio di Aurora Ramazzotti perché si è resa conto di aver dimenticato il vestito.

C’è un incubo ricorrente che tormenta chiunque sia stato invitato a un matrimonio importante: arrivare a destinazione e rendersi conto di aver dimenticato l’elemento più cruciale dell’intera trasferta. Non il caricabatterie del telefono, non il regalo per gli sposi, ma l’abito. Quel vestito scelto settimane prima, provato mille volte, lasciato strategicamente in bella vista per non dimenticarlo. Eppure succede. Ed è esattamente quello che è capitato a Giulia Salemi. La conduttrice e influencer è volata in Sicilia per partecipare alle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, un evento che si preannuncia come uno dei matrimoni più attesi dell’estate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Il matrimonio di Aurora Ramazzotti emozioni e dettagli esclusivi

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