Aurora Ramazzotti il matrimonio da favola si chiude con un colpo di scena | c’entrano gli invitati

Da 361magazine.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il matrimonio di Aurora Ramazzotti, gli invitati sono stati trattenuti a Catania, impedendo loro di raggiungere la cerimonia. La festa, prevista come un evento da sogno, si è conclusa con questa sorpresa. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del blocco o sui responsabili. La cerimonia si è svolta comunque, lasciando però un ricordo particolare tra i partecipanti.

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Aurora Ramazzotti, il matrimonio da favola si chiude con un colpo di scena: invitati bloccati a Catania. Un matrimonio da ricordare sotto ogni punto di vista. Per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza il giorno delle nozze è stato un concentrato di emozioni, sorrisi e momenti speciali, ma il finale ha regalato agli invitati un imprevisto decisamente fuori programma. Dopo i festeggiamenti in Sicilia, infatti, il rientro di alcuni ospiti sarebbe stato complicato dall’attività dell’Etna, che ha creato disagi ai collegamenti da Catania. Tra voli modificati, attese e soluzioni alternative da trovare, quello che doveva essere semplicemente il viaggio verso casa si è trasformato in una piccola avventura. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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