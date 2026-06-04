Aurora Ramazzotti nozze da favola al castello | l’abito personalizzato gli invitati vip i dettagli top secret

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza si terrà il 4 luglio, a meno di un mese dalla data prevista. La cerimonia si svolgerà in un castello e prevede un abito personalizzato. Gli invitati includono personaggi noti, anche se i dettagli sono mantenuti segreti. La coppia ha già iniziato i preparativi per l’evento, che sarà caratterizzato da un’atmosfera da favola.

Milano – “Io realizzando ch e manca un mese al matrimonio. In che senso??”. Conto alla rovescia partito per le nozze di Aurora Ramazzotti, che si sposerà il 4 luglio con Goffredo Cerza, suo compagno da quasi dieci anni. Il matrimonio sarà in Sicilia, secondo rumors al Castello Xirumi Serravalle di Lentini, in provincia di Siracusa. La scelta della location si è rivelata complessa per la coppia: non avevano un luogo preciso in mente e ci sono volute diverse visite prima di trovare il luogo perfetto. “ Abbiamo girato due regioni e venti location. Alla fine abbiamo scelto l’ultima che abbiamo visto, che in teoria non avremmo neanche dovuto vedere perché non era disponibile” aveva raccontato la 29enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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