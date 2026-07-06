C’erano anche Marica Pellegrinelli e Giulio Berruti al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Al matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza hanno partecipato anche Marica Pellegrinelli e Giulio Berruti. Pellegrinelli, ex moglie del padre della sposa, era presente insieme a Giulio Berruti, compagno di Michelle Hunziker. La presenza di entrambe le persone si è notata durante la cerimonia, senza ulteriori dettagli sui rapporti tra i partecipanti.

Accanto a sé nel giorno del suo matrimonio con Goffredo Cerza, Aurora Ramazzotti ha voluto anche Marica Pellegrinelli, ex moglie del padre Eros, e Giulio Berruti, attuale compagno di Michelle Hunziker. Le foto che dimostrano la loro partecipazione all’evento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Che meraviglia che c'è anche Marica Pellegrinelli al matrimonio di Aurora, l'ha vista crescere, amo che abbiano ancora un bel rapporto x.com

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