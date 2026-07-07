Aurelio e Luigi de Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta La Gdf nelle sedi del B
La Guardia di finanza ha effettuato delle ispezioni presso le sedi di un club di calcio, coinvolgendo anche il presidente e suo figlio. La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, legata a un'operazione di mercato avvenuta nell'estate 2023. Si indaga sul trasferimento di un portiere dal Bari al Napoli.
AGI - La Procura di Bari ha indagato il patron del Napoli calcio Aurelio de Laurentiis e il figlio Luigi per i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali in merito all'operazione che, nell'estate del 2023, portò al trasferimento del portiere Elia Caprile dal Bari al Napoli. La cessione dal Bari al Napoli del portiere Caprile . Secondo i pm baresi, l’operazione di cessione di Caprile dal Bari al Napoli nel 2023 – le due società sono entrambe di proprietà della Filmauro spa – avrebbe provocato un ingiusto profitto nei confronti della Ssc Napoli. Nel bilancio di esercizio del 2024 della Ssc Bari infatti non sarebbero stati... 🔗 Leggi su Agi.it
Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: inchiesta per bancarotta fraudolenta
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Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisite le sedi del Bari e del NapoliLe sedi del Bari e del Napoli sono state perquisite nell'ambito di un'indagine che coinvolge Aurelio e Luigi De Laurentiis.
Temi più discussi: Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta: finanza nelle sedi del Napoli e del Bari; Calcio, ipotesi bancarotta fraudolenta: indagati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi; Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi indagati per bancarotta, perquisizioni nelle sedi del Napoli e del Bari. I conti in rosso e la plusvalenza negata; Terremoto SSC Bari: indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, perquisizioni nelle sedi di Bari e Napoli.
#Calcio Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta fraudolenta in relazione a 30 milioni di debiti. Perquisizioni nelle sedi delle due società calcistiche Bari e Napoli. Al centro delle indagini la cessione di un calciatore. x.com
Come riportato da ANSA, Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da rea facebook
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