Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, e suo figlio Luigi sono indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta legate al fallimento della squadra di calcio SSC Bari. Luigi, amministratore unico della società, è coinvolto nell'inchiesta. Le accuse riguardano presunte irregolarità nella gestione finanziaria e nelle comunicazioni ufficiali relative al fallimento della squadra pugliese. L'indagine è in corso e non sono state ancora emesse sentenze.

Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli, e suo figlio Luigi sono indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta in relazione alla procedura di fallimento della squadra di calcio SSC Bari, di cui Luigi è amministratore unico. Entrambe le società sportive sono di proprietà della Filmauro, l’azienda di produzione cinematografica di Aurelio de Laurentiis. Le sedi di tutte e tre le società (Napoli, Bari e Filmauro) sono state perquisite martedì mattina dalla Guardia di Finanza. Secondo la procura la dirigenza del Bari (che gioca in Serie C) nel bilancio del 2024 non avrebbe comunicato adeguatamente il modo in cui era stato determinato il valore del calciatore Elia Caprile, ceduto al Napoli nel 2023 per 2,2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Aurelio de Laurentiis è indagato con il figlio Luigi per bancarotta fraudolenta della squadra di calcio del Bari

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