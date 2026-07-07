Aurelio de Laurentiis e il figlio Luigi indagati perquisizione nelle sedi di Napoli e Bari
Questa mattina è stato notificato un decreto di perquisizione nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del figlio Luigi. Le autorità hanno condotto le operazioni presso le sedi di Napoli e Bari. L’indagine, condotta dalla Procura di Bari, riguarda un’accusa di bancarotta fraudolenta e di falso in bilancio. Le autorità stanno verificando documenti e informazioni in relazione a queste ipotesi di reato.
Un decreto di perquisizione nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del figlio Luigi è stato notificato questa mattina. Inchiesta della Procura di Bari, accusa di bancarotta fraudolenta che viene articolata in relazione a una ipotesi di falso in bilancio. Verifiche sulla cessione del calciatore Elia Caprile. Perquisizioni in corso nelle sedi delle società sportive di Bari e Napoli. l provvedimento scaturisce - spiega la Guardia di Finanza che sta eseguendo le perquisizioni su disposizione della Procura di Bari - da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze... 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: inchiesta per bancarotta fraudolenta
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Come riportato da ANSA, Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da rea facebook
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