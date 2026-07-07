Questa mattina è stato notificato un decreto di perquisizione nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del figlio Luigi. Le autorità hanno condotto le operazioni presso le sedi di Napoli e Bari. L’indagine, condotta dalla Procura di Bari, riguarda un’accusa di bancarotta fraudolenta e di falso in bilancio. Le autorità stanno verificando documenti e informazioni in relazione a queste ipotesi di reato.

Un decreto di perquisizione nei confronti di Aurelio De Laurentiis e del figlio Luigi è stato notificato questa mattina. Inchiesta della Procura di Bari, accusa di bancarotta fraudolenta che viene articolata in relazione a una ipotesi di falso in bilancio. Verifiche sulla cessione del calciatore Elia Caprile. Perquisizioni in corso nelle sedi delle società sportive di Bari e Napoli. l provvedimento scaturisce - spiega la Guardia di Finanza che sta eseguendo le perquisizioni su disposizione della Procura di Bari - da approfondimenti sui bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese, supportati da consulenze... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Aurelio de Laurentiis e il figlio Luigi indagati, perquisizione nelle sedi di Napoli e Bari

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Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: inchiesta per bancarotta fraudolenta

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