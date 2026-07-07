A partire da luglio, la biblioteca comunale Bassani organizza un percorso pratico per insegnare ai lettori come utilizzare MLOL (MediaLibraryOnLine), il servizio digitale che consente di leggere libri, ascoltare audiolibri e sfogliare quotidiani e riviste su smartphone, tablet o computer. L’obiettivo è aiutare gli utenti a conoscere le funzionalità della piattaforma e facilitare l’accesso ai contenuti digitali. L’attività è rivolta a chi desidera imparare a sfruttare al meglio le risorse disponibili online.

Leggere libri digitali, ascoltare audiolibri o sfogliare quotidiani e riviste direttamente da smartphone, tablet o computer. Per imparare a farlo, a luglio, la biblioteca comunale Bassani propone un percorso pratico per aiutare i lettori a scoprire tutte le principali funzionalità di MLOL (MediaLibraryOnLine), il servizio digitale della biblioteca. Il percorso è suddiviso in due incontri da un’ora ciascuno. 1. Ebook: cosa sono e come si leggono date disponibili: domani alle 17 oppure venerdi 17 luglio alle 10. Si parlerà di: cos’è MLOL e come accedere al servizio; ricerca e prestito degli ebook; download e lettura su smartphone, tablet, e-reader e computer; consigli pratici per iniziare subito a leggere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Audiolibri e riviste digitali. Alla Bassani un aiuto ai lettori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E-book e audiolibri in Europa: nel 2025 gli acquisti salgono al 9,5%, l’Italia resta indietro con meno del 5% di lettori digitaliNel 2025, in Europa, si prevede che gli acquisti di e-book e audiolibri raggiungeranno il 9,5% del totale delle vendite nel settore dei libri.

Savona, bus nel caos: i nuovi lettori digitali non funzionanoA Savona, da venerdì 22 aprile 2026, i nuovi lettori digitali utilizzati per la bigliettazione nel trasporto pubblico locale non funzionano più.

Si parla di: Audiolibri e riviste digitali. Alla Bassani un aiuto ai lettori.

Audiolibri e riviste digitali. Alla Bassani un aiuto ai lettoriSu come leggerli o come sfogliare quotidiani su tablet, pc o smartphone. Attivato un percorso per aiutare i lettori a scoprire tutte le principali funzionalità. . msn.com

Alla Bassani un mini corso per imparare a usare MLOL: la biblioteca digitale a portata di clickLeggere libri digitali, ascoltare audiolibri o sfogliare quotidiani e riviste direttamente da smartphone, tablet o computer. Per imparare a farlo, a luglio, la biblioteca comunale Bassani propone un p ... cronacacomune.it