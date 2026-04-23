E-book e audiolibri in Europa | nel 2025 gli acquisti salgono al 9,5% l’Italia resta indietro con meno del 5% di lettori digitali

Nel 2025, in Europa, si prevede che gli acquisti di e-book e audiolibri raggiungeranno il 9,5% del totale delle vendite nel settore dei libri. Tuttavia, l’Italia si distingue con una quota inferiore al 5% di lettori digitali, mostrando una diffusione più contenuta rispetto ad altri paesi europei. La tendenza generale indica una crescita delle transazioni legate ai supporti elettronici, mentre la passione per la lettura continua a evolversi in modo sempre più digitale.

La passione per la lettura assume forme sempre più tecnologiche e il mercato risponde con un aumento delle transazioni legate ai supporti elettronici. In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, celebrata il 23 aprile, emergono nuovi dettagli sulle abitudini dei cittadini europei. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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