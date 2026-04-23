A Savona, da venerdì 22 aprile 2026, i nuovi lettori digitali utilizzati per la bigliettazione nel trasporto pubblico locale non funzionano più. La problematica riguarda esclusivamente i dispositivi installati recentemente, che non consentono più di leggere i titoli elettronici. La questione ha causato disagi tra gli utenti, mentre le autorità stanno verificando le cause del guasto. Non sono state ancora comunicate soluzioni definitive o interventi programmati.

? Cosa sapere I nuovi lettori digitali per la bigliettazione TPL a Savona risultano inoperativi dal 22 aprile 2026.. Il malfunzionamento dei dispositivi a bordo impedisce la validazione dei titoli di viaggio ai passeggeri.. A Savona, la transizione verso la bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico locale si scontra con un blocco tecnologico che penalizza gli utenti della TPL. Il 22 aprile 2026 è emerso un quadro di disservizi legati all’inattività di diversi dispositivi per il pagamento dei titoli di viaggio direttamente a bordo. Blocco tecnologico e ostacoli alla mobilità cittadina. Il tentativo di modernizzare i mezzi pubblici sta trasformando il tragitto quotidiano in una vera odissea per chiunque debba validare il proprio titolo di viaggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, bus nel caos: i nuovi lettori digitali non funzionano

Notizie correlate

Bus fantasma e corse nel caos: la Regione striglia i gestoriDopo le segnalazioni di corse saltate e disservizi tra Udine e le aree montane, l’assessora regionale Cristina Amirante richiama formalmente Tpl Fvg...

Costiera Amalfitana nel caos: bus sovraffollati e scontri ai terminalIl maltempo che sta colpendo le coste campane ha trasformato la mobilità verso la Costiera Amalfitana in un incubo logistico, costringendo migliaia...