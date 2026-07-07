Attentato Ranucci Lavitola intercettato davanti casa | Non parlo ci vediamo quando esco dal carcere
Valter Lavitola è stato intercettato mentre rientrava nella sua abitazione a Roma. Durante una conversazione telefonica, ha detto che si vedranno quando uscirà dal carcere e ha risposto che pensa di sì alla domanda sulla possibilità di incontrarsi. Non ha fornito ulteriori dettagli o commenti sulla situazione.
(LaPresse) Â«Quando ci possiamo vedere? Se Dio vuole quando esco dal carcereÂ». Ma lei Ã¨ sicuro? "Penso di sÃ¬". CosÃ¬ Valter Lavitola, intercettato da LaPresse mentre rientrava nella sua abitazione a Roma. Â«Non parlo. Scusatemi, ma l'avvocato mi ha detto che se parlo con i giornalisti mi lasciaÂ», aggiunge Lavitola, indagato come presunto mandante nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex giornalista e imprenditore sarÃ ascoltato domani in Procura a Roma. Tardelli in tv sul caso Balogun: Â«In questo Mondiale si puÃ² far tutto basta ricevere ordiniÂ». La reazione di Paola Ferrari Brambilla, nuove minacce dopo il voto contro il ddl caccia: Â«Ho presentato una seconda denuncia, non mi faccio intimidireÂ» Ultimo e il post di ringraziamento: Â«Stanotte tornato a casa. 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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Valter Lavitola è un amico vero, fra di noi c'è un grande affetto. Da quando ho saputo del suo coinvolgimento presunto nell'attentato nei confronti miei e della mia famiglia sono stati giorni pesantissimi. Lo ha detto Sigfrido Ranucci al telefono con il Corrier facebook
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