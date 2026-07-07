Attentato a Sigfrido Ranucci indagato Valter Lavitola | È lui il mandante

Da teleclubitalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità hanno aperto un’indagine più estesa sull’attentato dinamitardo che ha colpito il giornalista Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre a Roma. Tra le persone iscritte nel registro degli indagati, figura anche un uomo, accusato di essere il mandante dell’attacco. Le indagini sono in corso e si concentrano sulle eventuali responsabilità e sui moventi che potrebbero aver portato all’esplosione. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’indagine o sulle prove raccolte finora.

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Si allarga l'inchiesta sull'attentato dinamitardo ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Tra gli indagati figura anche l'imprenditore ed ex editore Valter Lavitola, destinatario di una perquisizione eseguita dai carabinieri dei Nuclei Investigativi di Roma e Frascati su delega della Direzione distrettuale antimafia. Nel corso dell'attività investigativa, i militari hanno sequestrato il telefono cellulare e il computer di Lavitola, che secondo gli inquirenti sarebbe coinvolto, insieme a un'altra persona, come presunto mandante dell'attentato. L'ipotesi investigativa è ancora al vaglio della magistratura e gli accertamenti sono in corso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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