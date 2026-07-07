La procura ha aperto un fascicolo per l’attentato avvenuto a Ranucci, con l’accusa di strage. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di associazione mafiosa. L’indagine riguarda un sopralluogo effettuato dall’ex editore e imprenditore sotto la casa del giornalista. Nessuna persona è stata ancora fermata o identificata ufficialmente. Le autorità stanno analizzando le prove raccolte e le eventuali tracce legate all’attentato.

Le accuse comprendono anche quella di associazione mafiosa. L’ex editore e imprenditore avrebbe effettuato un sopralluogo sotto la casa del reporter. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Attentato a Ranucci, la Procura contesta la strage a Lavitola

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Attentato a Ranucci, quattro arresti

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Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante reddit

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