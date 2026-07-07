Attentato a Ranucci indagato Valter Lavitola | per gli inquirenti è il presunto mandante

Un imprenditore è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito dell’attentato al conduttore di Report. Le autorità considerano questa persona il presunto mandante dell’azione. L’indagine si concentra sui collegamenti tra l’imprenditore e l’attentato, senza altri dettagli al momento. Nessuna conferma ufficiale sulle responsabilità o sui motivi dell’attentato. La procura ha avviato verifiche per chiarire il ruolo dell’indagato e raccogliere eventuali elementi di prova.

Un nuovo indagato per l’attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il nome è quello dell’imprenditore Valter Lavitola, noto in Italia per le sue passate vicende giudiziarie e per le sue amicizie politiche. Secondo i pm di Roma sarebbe lui il mandante dell’attentato avvenuto a Pomezia nell’ottobre del 2025, davanti la villetta del giornalista. Negli scorsi giorni i carabinieri hanno anche effettuato una perquisizione domiciliare e sono stati sequestrati il pc e il cellulare, con l’obiettivo di capire quale sia il movente. Sarebbe lui, secondo i pm, il mandante dell’attentato eseguito da quattro persone che la scorsa settimana sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandanteValter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Roma in ottobre.

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma.

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