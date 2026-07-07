A ottobre scorso, a Roma, si è verificato un attentato contro Sigfrido Ranucci. L’indagine sulla vicenda ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Valter Lavitola, che è un ex giornalista e imprenditore. La polizia sta raccogliendo elementi e approfondendo le responsabilità legate a quell’episodio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dell’attentato o sui motivi.

L’imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre scorso a Roma. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Direzione Distrettuale Antimafia. Secondo gli elementi raccolti, l’imprenditore - già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie - sarebbe il mandante dell’attentato. Nel corso della perquisizione gli inquirenti hanno acquisito il cellulare e il pc. Sul movente è ancora in corso l’indagine. L’operazione segue gli arresti di martedì, quando sono state quattro le persone fermate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Attentato a Ranucci. Indagato Lavitola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Ranucci, indagato l'imprenditore Valter Lavitola

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, indagato Lavitola come presunto mandanteL'imprenditore ed ex giornalista è indagato come presunto mandante dell'attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre contro un giornalista.

Lavitola indagato per l’attentato a Ranucci: è il presunto mandanteL'imprenditore e ex giornalista-editore Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati per l'attentato avvenuto a Roma lo scorso...

Temi più discussi: Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante; Attentato a Ranucci, indagato l'ex giornalista e imprenditore Valter Lavitola: è presunto mandante; Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante; Bomba davanti alla casa di Ranucci, nuova svolta: indagato Valter Lavitola.

Valter Lavitola, chi è il sospetto mandante della bomba contro Ranucci ift.tt/1TaWqOc L'imprenditore ed ex giornalista Valter Lavitola è indagato per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo i magisrtati romani sarebbe il mandante, in concorso con un'altra perso x.com

Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante reddit

Valter Lavitola indagato come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido RanucciC'è un nuovo indagato per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia (Roma) nell'ottobre del 2025. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola, in passat ... huffingtonpost.it

Attentato a Ranucci, Valter Lavitola il mandante? Sospetti e perquisizioni: l’imprenditore è indagatoLe prove a supporto però, al momento, sono al vaglio. Infatti non sono state chieste misure cautelari per l'ex editore ... affaritaliani.it