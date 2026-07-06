Lavitola indagato per l’attentato a Ranucci | è il presunto mandante

Notizia in breve

L'imprenditore e ex giornalista-editore Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati per l'attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre, con l'accusa di essere il presunto mandante. La procura ha avviato un'indagine e ha formalizzato il suo coinvolgimento nel procedimento. L'indagine riguarda l'episodio in cui è rimasto ferito il giornalista coinvolto in un'inchiesta.