Lavitola indagato per l’attentato a Ranucci | è il presunto mandante

Da ilrestodelcarlino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'imprenditore e ex giornalista-editore Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati per l'attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre, con l'accusa di essere il presunto mandante. La procura ha avviato un'indagine e ha formalizzato il suo coinvolgimento nel procedimento. L'indagine riguarda l'episodio in cui è rimasto ferito il giornalista coinvolto in un'inchiesta.

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Roma, 6 luglio 2026 - L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore - già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie - sarebbe il mandante dell'attentato.  Alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e pc che ora verranno analizzati. Un nuovo sviluppo dunque dell'indagine, coordinata dal... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

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