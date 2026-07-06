Lavitola indagato per l’attentato a Ranucci | è il presunto mandante
L'imprenditore e ex giornalista-editore Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati per l'attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre, con l'accusa di essere il presunto mandante. La procura ha avviato un'indagine e ha formalizzato il suo coinvolgimento nel procedimento. L'indagine riguarda l'episodio in cui è rimasto ferito il giornalista coinvolto in un'inchiesta.
Roma, 6 luglio 2026 - L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore - già in passato coinvolto in varie vicende giudiziarie - sarebbe il mandante dell'attentato. Alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e pc che ora verranno analizzati. Un nuovo sviluppo dunque dell'indagine, coordinata dal... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»
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Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandanteValter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Roma in ottobre.
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