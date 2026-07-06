Attentato a Ranucci indagato Lavitola come presunto mandante

Da ilgiornale.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'imprenditore ed ex giornalista è indagato come presunto mandante dell'attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre contro un giornalista. L'indagine riguarda il coinvolgimento di Lavitola nel tentativo di attentato contro Ranucci. Le autorità hanno aperto un procedimento per chiarire eventuali responsabilità e il ruolo dell'indagato nel fatto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini o sui sospetti specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. L’ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell’attentato dinamitardo. Alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e pc che ora verrano analizzati. Sul movente dell’attentato le indagini degli inquirenti sono tuttora in corso. Un nuovo sviluppo dunque dell’indagine, coordinata dal... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

attentato a ranucci indagato lavitola come presunto mandante
© Ilgiornale.it - Attentato a Ranucci, indagato Lavitola come presunto mandante
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

Video Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandanteValter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Roma in ottobre.

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma.

Temi più discussi: L'attentato a Sigfrido Ranucci: ci sono quattro arresti. Nell'intercettazione: Facciamo la storia; Attentato a Ranucci, quattro arresti: bomba su commissione; Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, quattro arresti; Attentato Ranucci: niente strage, ma metodo mafioso. Chi ha ordinato tutto?.

attentato a ranucci indagatoAttentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: È il presunto mandanteL'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto ... ilmattino.it

attentato a ranucci indagatoLavitola indagato per l’attentato a Ranucci: è il presunto mandanteL’imprenditore ed ex giornalista perquisito dai carabinieri, sequestrati telefoni e pc. Una settimana fa 4 misure cautelari nei confronti degli esecutori materiali ... quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web