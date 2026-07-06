Attentato a Ranucci indagato Lavitola come presunto mandante
L'imprenditore ed ex giornalista è indagato come presunto mandante dell'attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre contro un giornalista. L'indagine riguarda il coinvolgimento di Lavitola nel tentativo di attentato contro Ranucci. Le autorità hanno aperto un procedimento per chiarire eventuali responsabilità e il ruolo dell'indagato nel fatto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini o sui sospetti specifici.
L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. L’ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell’attentato dinamitardo. Alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e pc che ora verrano analizzati. Sul movente dell’attentato le indagini degli inquirenti sono tuttora in corso. Un nuovo sviluppo dunque dell’indagine, coordinata dal... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»
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