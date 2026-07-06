L'imprenditore ed ex giornalista è indagato come presunto mandante dell'attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre contro un giornalista. L'indagine riguarda il coinvolgimento di Lavitola nel tentativo di attentato contro Ranucci. Le autorità hanno aperto un procedimento per chiarire eventuali responsabilità e il ruolo dell'indagato nel fatto. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini o sui sospetti specifici.

L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda. L’ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell’attentato dinamitardo. Alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e pc che ora verrano analizzati. Sul movente dell’attentato le indagini degli inquirenti sono tuttora in corso. Un nuovo sviluppo dunque dell’indagine, coordinata dal... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Attentato a Ranucci, indagato Lavitola come presunto mandante

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandanteValter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Roma in ottobre.

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma.

Temi più discussi: L'attentato a Sigfrido Ranucci: ci sono quattro arresti. Nell'intercettazione: Facciamo la storia; Attentato a Ranucci, quattro arresti: bomba su commissione; Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, quattro arresti; Attentato Ranucci: niente strage, ma metodo mafioso. Chi ha ordinato tutto?.

La bomba sono andato a mettere là! Facciamo la storia. È quanto afferma uno dei 4 arrestati in una intercettazione citata nell'ordinanza cautelare nell'ambito dell'indagine legata all'attentato al giornalista Sigfrido #Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre d x.com

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: È il presunto mandanteL'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto ... ilmattino.it

Lavitola indagato per l’attentato a Ranucci: è il presunto mandanteL’imprenditore ed ex giornalista perquisito dai carabinieri, sequestrati telefoni e pc. Una settimana fa 4 misure cautelari nei confronti degli esecutori materiali ... quotidiano.net

Attentato contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti. Hanno agito su commissione, con metodo mafioso reddit