attentato ranucci a valter lavitola contestato i reati di strage e associazione mafiosa

A ottobre 2025, un attentato è stato compiuto contro il giornalista nel cortile di casa sua a Pomezia. A Valter Lavitola sono stati contestati i reati di strage e associazione mafiosa. Le indagini si sono concentrate sulla presenza di Lavitola tra i sospettati e sull’eventuale coinvolgimento in attività criminali legate a quell’episodio. La procura ha formalizzato le accuse e proseguito con le indagini per chiarire i dettagli dell’attentato.

Nuovo aggiornamento sull’inchiesta che riguardal’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell’ottobre del 2025 a Pomezia, all’esterno della villetta dove abita con la famiglia. Gli inquirenti avrebbero individuato unpresunto mandante. Si tratterebbe dell’imprenditore, ed ex giornalista-editore,Valter Lavitola. Un nome già noto agli investigatori dato che in passato sarebbe stato già coinvolto in alcune vicende giudiziarie. Secondo quanto emerso, negli scorsi giorni l’indagato è stato oggetto di unaperquisizione domiciliareda parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati, su mandato dei pm della Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Attentato a Sigfrido Ranucci, contestato a Valter Lavitola il reato di strage

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La notizia che Valter Lavitola sia indagato come presunto mandante dell'attentato, avvenuto lo scorso ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci, ha colto di sorpresa anche lo stesso conduttore di Report. In una intervista rilasciata al quotidiano 'La Repubblica', Ra x.com

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