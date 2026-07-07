Attentato a Ranucci | contestato a Lavitola il reato di strage Il conduttore | Valter è un amico non mi avrebbe mai fatto del male

Da firenzepost.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Roma ha contestato il reato di strage a un ex editore e giornalista in relazione all’attentato avvenuto lo scorso ottobre contro un conduttore televisivo. Il conduttore ha dichiarato che l’indagato è un amico e non avrebbe mai potuto fargli del male. L’indagine si concentra sull’episodio che ha coinvolto il conduttore nel mese di ottobre, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

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ROMA – La Procura di Roma contesta, tra gli altri, il reato di strage all’imprenditore, giornalista ed ex editore Valter Lavitola in relazione all’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre dello scorso anno. E’ quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto il 4 luglio dai pm della Dda di piazzale Clodio. Per i pm Lavitola è il mandante dell’azione. Il reato è contestato in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana e con Gomes Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni e ritenuto l’intermediario tra l’imprenditore e gli esecutori materiali. Nell’atto si afferma che Lavitola ha dato mandato a Clesio... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Attentato a Ranucci: contestato a Lavitola il reato di strage. Il conduttore: “Valter è un amico, non mi avrebbe mai fatto del male”
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Attentato a Sigfrido Ranucci, contestato a Valter Lavitola il reato di strage

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