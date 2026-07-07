Attentato a Ranucci 2 indagati Lavitola presunto mandante

Da tv2000.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due persone sono state indagate per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre. La Procura di Roma ha contestato anche il reato di strage all’imprenditore e giornalista, ritenuto il presunto mandante. Lavitola è coinvolto nell’indagine e viene accusato di aver pianificato l’attacco. Gli investigatori continuano le verifiche sui moventi e sui soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all’imprenditore, giornalista ed ex editore Valter Lavitola in relazione all’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre dello scorso anno. Servizio di David Murgia. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

attentato a ranucci 2 indagati lavitola presunto mandante
© Tv2000.it - Attentato a Ranucci, 2 indagati. Lavitola presunto mandante
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Attentato a Ranucci, 2 indagati. Lavitola presunto mandante

Video Attentato a Ranucci, 2 indagati. Lavitola presunto mandante

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, indagato Lavitola come presunto mandanteL'imprenditore ed ex giornalista è indagato come presunto mandante dell'attentato avvenuto a Roma lo scorso ottobre contro un giornalista.

Lavitola indagato per l’attentato a Ranucci: è il presunto mandanteL'imprenditore e ex giornalista-editore Valter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati per l'attentato avvenuto a Roma lo scorso...

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, quattro arresti: bomba su commissione; Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, quattro arresti; Facciamo la storia: le intercettazioni sul commando che attaccò Ranucci; Attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, 4 arresti. Le intercettazioni: Dobbiamo buttare i palazzi per terra. Il gip: Non si acclara la finalità di uccidere.

attentato a ranucci 2Attentato Ranucci, chi è il presunto mandante Lavitola. Fini e Berlusconi ne sanno qualcosaColpo di scena nel caso dell’attentato a Sigfrido Ranucci, dopo l’arresto dei quattro esecutori, i carabinieri adesso avrebbero individuato anche il possibile mandante. Il nome della presunta mente di ... affaritaliani.it

attentato a ranucci 2Bomba a Ranucci, chi è Valter Lavitola: tutto sul presunto mandanteValter Lavitola è stato iscritto nel registro degli indagati come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web