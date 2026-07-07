Attentato a Ranucci 2 indagati Lavitola presunto mandante
Due persone sono state indagate per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre. La Procura di Roma ha contestato anche il reato di strage all’imprenditore e giornalista, ritenuto il presunto mandante. Lavitola è coinvolto nell’indagine e viene accusato di aver pianificato l’attacco. Gli investigatori continuano le verifiche sui moventi e sui soggetti coinvolti.
La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all’imprenditore, giornalista ed ex editore Valter Lavitola in relazione all’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre dello scorso anno. Servizio di David Murgia. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Attentato a Ranucci, 2 indagati. Lavitola presunto mandante
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Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante reddit
Tg2000, 30 giugno 2026 - ore 8:30 play2000.it/detail/51?epis… #30giugno #notizie #news #Monaco #cronaca #attentato #Venezuela #terremoto #Russia #Medioriente #Israele #Libano #Usa #Iran #caldo #meteo #clima #maltempo #Ranucci #sport #tennis # x.com
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