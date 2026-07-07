Attentato a Ranucci, 2 indagati. Lavitola presunto mandante

Notizia in breve

Due persone sono state indagate per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre. La Procura di Roma ha contestato anche il reato di strage all’imprenditore e giornalista, ritenuto il presunto mandante. Lavitola è coinvolto nell’indagine e viene accusato di aver pianificato l’attacco. Gli investigatori continuano le verifiche sui moventi e sui soggetti coinvolti.