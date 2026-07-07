Attacco Monaco media ucraini | Trovata morta a Kiev la donna sospettata

È stata trovata morta nei pressi di Kiev una donna di 39 anni, sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio di un imprenditore ucraino ferito in un’esplosione a Monaco il 29 giugno. La notizia è stata diffusa da alcuni media ucraini. La donna, che era ricercata, è stata trovata senza vita, ma non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della sua morte.

Il corpo di Anastasiia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell’imprenditore ucraino Vadim Ermolaev, rimasto ferito nell’esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev. Lo riferisce il quotidiano ucraino Ukrainska Pravda citando le forze dell’ordine locali. Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d’arma da fuoco. Gli investigatori riferiscono inoltre che era rimasta fuori dall’Ucraina dal 22 marzo 2025 fino all’1 luglio 2026. Dopo l’attacco era stata avviata una vasta caccia all’uomo nei confronti della sospettata, che avrebbe piazzato l’ordigno esplosivo, immortalata dalle telecamere di sorveglianza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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