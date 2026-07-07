Atletica | alla ’Pistoia-Abetone’ Andrea Salas trionfa alle Piastre Tartaglini argento a San Marcello
Nella 22ª edizione della “Wild Run” si è tenuta una competizione di 8 km tra le strade di Equi, con il Parco Alpi Apuane Team Eco Verde che ha ottenuto un piazzamento sul podio. In ambito atletico, alla ’Pistoia-Abetone’ Andrea Salas si è imposto nella gara alle Piastre, mentre Tartaglini ha conquistato la medaglia d’argento a San Marcello.
Parco Alpi Apuane Team Eco Verde sul podio sulle strade della Toscana. Nella 22ª edizione della “ Wild Run “, gara di 8 km, sulle strade di Equi Terme, in Lunigiana, secondo posto assoluto per Marco Sagramoni ed Elena Bertolotti, vittoria di categoria per Nicola Cappelli (SM45), Fabrizio Santi (SM70) e Gino Cappelli (SM65), secondo posto di categoria per Mattia Vasoli (SM), Mattia Francesconi (SM) e Francesco Frediani (SM60), terzo posto di categoria per Alessio Cantoni (SM35), Flavia Cristianini (SF55) ed Elena Genemisi (SF45). Per il team biancoverde del presidente Graziano Poli, in gara anche Lorenzo Checcacci, Francesco Nardini, Mazzino Martinelli, Patrizio Valleggi, Simone Bordigoni, Giuseppe Girivello, Alessandro Beani, Aldo Leonardi, Paola Lazzini e Giovanni Marra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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