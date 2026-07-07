Atletica | alla ’Pistoia-Abetone’ Andrea Salas trionfa alle Piastre Tartaglini argento a San Marcello

Notizia in breve

Nella 22ª edizione della “Wild Run” si è tenuta una competizione di 8 km tra le strade di Equi, con il Parco Alpi Apuane Team Eco Verde che ha ottenuto un piazzamento sul podio. In ambito atletico, alla ’Pistoia-Abetone’ Andrea Salas si è imposto nella gara alle Piastre, mentre Tartaglini ha conquistato la medaglia d’argento a San Marcello.