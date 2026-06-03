Sono state aperte le iscrizioni alla 49ª edizione della ultramaratona Pistoia-Abetone, che si svolgerà domenica 28 giugno. La gara, lunga 50 chilometri, attirerà numerosi atleti pronti a sfidarsi lungo il percorso. La corsa attraversa zone collinari e montane, offrendo un tracciato impegnativo e conosciuto nel panorama nazionale. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a esaurimento posti.

Pistoia, 3 giugno 2026 – Sono aperte le iscrizioni alla 49ª edizione della Pistoia-Abetone, la storica ultramaratona di 50 chilometri che domenica 28 giugno porterà centinaia di atleti a confrontarsi con una delle sfide più affascinanti e impegnative del panorama podistico nazionale. https:www.lanazione.itpistoiasportpistoia-abetone-2025-ri4cv5s0 Da quasi mezzo secolo la gara rappresenta uno degli eventi simbolo della provincia di Pistoia, capace di richiamare ogni anno partecipanti provenienti da tutta Italia e dall'estero, attratti dal fascino di un percorso che unisce storia, tradizione, sacrificio e bellezza paesaggistica. Anche per il 2026 l'organizzazione è affidata all'Asd Silvano Fedi, con la collaborazione della Provincia di Pistoia e dei Comuni di Pistoia, San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia-Abetone, aperte le iscrizioni all’ultramaratona

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