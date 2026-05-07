Pistoia-Abetone | i donatori AVIS sfidano la salita per il titolo

A Pistoia-Abetone, i donatori di AVIS si sfidano lungo la salita per conquistare il titolo nazionale. Durante la competizione, vengono controllati i requisiti minimi richiesti ai partecipanti per assicurare la validità della gara. Le verifiche dei diritti dei partecipanti avvengono sul campo, prima e durante la corsa, per garantire che ogni atleta rispetti le regole stabilite. La gara si svolge in un percorso impegnativo, che mette alla prova resistenza e determinazione.

? Cosa scoprirai Quali requisiti minimi servono per accedere al titolo nazionale?. Come vengono verificati i diritti dei partecipanti durante la gara?. Chi riceverà la maglia di Campione Nazionale tra i vincitori?. Cosa succede ai donatori che tagliano il traguardo in classifica?.? In Breve Percorso nazionale di 52 km e frazione regionale di 30 km verso San Marcello.. Requisito di almeno una donazione effettuata negli ultimi due anni per partecipare.. Premi per i primi tre assoluti con medaglie e maglie per i vincitori.. Gestione classifiche affidata al Gruppo Giudici di Gara UISP e AVIS Pistoia.. I donatori di sangue iscritti alle sezioni AVIS italiane si preparano per il campionato nazionale che si disputerà lungo i 52 km della Pistoia-Abetone.🔗 Leggi su Ameve.eu

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