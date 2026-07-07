La preparazione della nuova stagione dell'Atalanta è iniziata a Zingonia, con il centro sportivo già operativo. La squadra ha riaperto gli impianti per allenarsi in vista del prossimo campionato. Tra i membri dello staff tecnico figurano figure già presenti nel territorio valdarnese, segnalando una presenza di professionisti noti nella regione. La squadra si sta quindi preparandosi con un staff rinnovato e alcuni elementi riconoscibili anche fuori dal club.

Arezzo, 06 luglio 2026 – È già iniziata a Zingonia la preparazione della nuova Atalanta in vista della prossima stagione. Il centro sportivo nerazzurro ha riaperto i battenti per accogliere una squadra rinnovata e uno staff tecnico nel quale non mancano volti conosciuti al territorio valdarnese. Alla guida del nuovo progetto c’è Maurizio Sarri, allenatore che a Bergamo potrebbe trovare un ambiente particolarmente adatto alle sue caratteristiche e alla sua filosofia calcistica. Al suo fianco ci sono anche alcune vecchie conoscenze del calcio locale, a partire da Mattia Pasqui, sangiovannese e grande tifoso azzurro, chiamato a ricoprire il ruolo di collaboratore tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, riparte la nuova stagione: a Zingonia anche tanto Valdarno nello staff di Sarri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atalanta, oggi inizia la nuova stagione con il raduno a Zingonia: l'elenco dei convocati e i moduli alternativi che Sarri sta studiandoOggi, 6 luglio, ha preso il via la nuova stagione dell'Atalanta con il raduno a Zingonia.

Atalanta, Sarri presenta il suo staff: tutti gli uomini del Comandante in posa sui campi di ZingoniaIl nuovo staff di Sarri è stato presentato ufficialmente, con tutti i membri in posa sui campi di Zingonia.

Temi più discussi: Godfrey lascia l’Atalanta e riparte dai Rangers: Ho vissuto alti e bassi, ma non ho rimpianti; Buon viaggio, Atalanta. Quel filo d’ansia del primo giorno: tocca al mercato cancellarlo; Serie A: Juric è l’allenatore del Monza, è ufficiale; Atalanta, si riparte! Oggi cominciano le visite mediche per la stagione 2026/2027.

Ben Godfrey riparte dalla Scozia Il difensore inglese lascia l' #Atalanta e si trasferisce ai #Rangers con la formula del prestito stagionale, che prevede anche un'opzione per il riscatto. Una nuova opportunità in una delle piazze più importanti del calcio scozz x.com

Atalanta, raduno a Zingonia: i convocati e i moduli alternativi che Sarri sta studiandoIn attesa del rientro dei giocatori impegnati al Mondiale, il nuovo allenatore valuta altre soluzioni rispetto al 4-3-3 che sarà sistema base: centrocampo a due o trequartista le scelte a disposizione ... msn.com

Atalanta, con Sarri parte una nuova era dopo un anno di cambi in panchinaL'Atalanta riparte da Maurizio Sarri dopo un anno di rivoluzioni tecniche. Il club punta sull'esperienza del tecnico per ritrovare stabilità ... calcioatalanta.it