ATA 24 mesi ecco le graduatorie provvisorie | reclamo entro 10 giorni AGGIORNATO con Imperia e Trieste

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per il personale ATA con 24 mesi di servizio, valide per l’anno scolastico 202627. Chi desidera presentare ricorso ha a disposizione dieci giorni dalla pubblicazione. La procedura di reclamo è prevista dall’articolo 12 dell’ordinanza. Le graduatorie aggiornate sono disponibili anche per le province di Imperia e Trieste.

Sono in pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, valide per l’anno scolastico 202627. La possibilità di reclamo è prevista ai sensi dell’articolo 12 dell’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009. Una volta esaminati i reclami e corretti eventuali errori materiali, le graduatorie saranno pubblicate in forma definitiva. Le graduatorie definitive ATA 24 mesi saranno utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze del personale ATA nell’anno scolastico 202627. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento: tutte bufale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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