Immissioni in ruolo supplenze da GPS assegnazioni provvisorie | settimane importanti per la scuola Il Punto di Giuseppe Semeraro

Nelle ultime settimane si sono svolti diversi processi relativi alla scuola, tra cui le immissioni in ruolo, le supplenze da GPS e le assegnazioni provvisorie. Le procedure di assunzione e assegnazione temporanea hanno coinvolto numerosi docenti, con varie fasi di convocazioni e nomine. In particolare, le immissioni in ruolo sono state effettuate attraverso procedure specifiche, mentre le supplenze e le assegnazioni provvisorie hanno riguardato diverse classi di concorso e territori.

Immissioni in ruolo, supplenze, assegnazioni provvisorie: sono tanti gli appuntamenti del mese. Per le immissioni in ruolo l'unico passaggio è la pubblicazione del contingente (gli Uffici Scolastici sono pronti a fare i calcoli, avendo definito la consistenza delle graduatorie precedenti a quelle del concorso PNRR3); per le supplenze da GPS c'è già la data: presentazione domanda max 150 preferenze dal 16 luglio ore 14.00 al 29 luglio ore 14.00. Tutto tace invece al momento per le assegnazioni provvisorie, ma anche su questo fronte i tempi stringono. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Scuola, immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie, supplenze: tutto in due mesi, cosa devo fare

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