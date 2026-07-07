asd terranuova traiana depositata la domanda di iscrizione al campionato

Oggi è stato completato con successo il deposito telematico della domanda di iscrizione al campionato da parte dell’ASD Terranuova Traiana. La società ha inviato tutta la documentazione richiesta tramite modalità digitale, rispettando le procedure previste. La richiesta riguarda la partecipazione alla prossima stagione sportiva. La società ha comunicato l’avvenuto deposito senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di approvazione o eventuali sviluppi successivi.

Arezzo, 7 luglio 2026 – ASD Terranuova Traiana comunica che in data odierna è stato completato con successo il deposito telematico, presso gli uffici del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione ufficiale del club al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D per la stagione sportiva 20262027. Il Club, grazie al lavoro sinergico dei propri massimi dirigenti e alla certosina e puntigliosa attività svolta dal Segretario Generale Sergio Melani, la cui precisione e dedizione sono state fondamentali per finalizzare tempestivamente e senza intoppi l’intero iter burocratico, ha provveduto all’invio di tutto il materiale richiesto ampiamente entro i termini perentori fissati dalla federazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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