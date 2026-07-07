L’ASD Terranuova Traiana ha completato l’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 20262027. La società ha portato a termine tutte le pratiche burocratiche necessarie per partecipare alla competizione. La decisione è stata comunicata ufficialmente in data 7 luglio 2026. La squadra sarà quindi presente nel massimo campionato dilettantistico nazionale anche nella prossima stagione sportiva.

Arezzo, 07 luglio 2026 – L’ASD Terranuova Traiana ha completato con successo l’iter burocratico per l’iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D per la stagione sportiva 20262027. Nella giornata odierna la società biancorossa ha effettuato il deposito telematico, presso gli uffici del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione ufficiale al prossimo campionato. Un passaggio importante per il club valdarnese, reso possibile grazie al lavoro sinergico dei dirigenti e all’attività svolta dal segretario generale Sergio Melani, che ha seguito con precisione e attenzione ogni fase dell’iter, consentendo alla società di completare tutte le procedure nei tempi stabiliti dalla Federazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana, completata l’iscrizione al campionato di Serie D 2026/2027

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