Ascolti tv Portogallo – Spagna stravince la serata contro Tre di troppo

La partita tra Portogallo e Spagna, terminata 0-1, ha dominato gli ascolti televisivi del 6 luglio, attirando il pubblico. La trasmissione ha superato nettamente la programmazione di film e altri contenuti, incluso il film “Tre di troppo” con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, che ha avuto risultati inferiori. La sfida tra le due nazionali ha fatto registrare il maggior numero di spettatori della serata.

Gliascolti tvdel 6 luglio celebrano iMondialicon la partita tra Portogallo e Spagna finita 0-1. Male il filmTre di troppocon Fabio De Luigi e Virginia Raffaele. In access male anche per Gerry Scotti che registra un brutto calo.La Ruota della Fortuna ha infatti raccolto 3.971.000 spettatori pari al 21.5% di share. Consigliere Marco Villani (Presidenza Consiglio dei Ministri): ‘PA non intesa come procedura, ma come esperienza quotidiana dei cittadini’ Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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