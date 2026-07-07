Ascolti tv ieri 6 luglio | chi ha vinto tra Portogallo-Spagna e Tre di troppo i dati in aggiornamento

I dati sugli ascolti tv del 6 luglio mostrano che su Rai1 è andata in onda la partita tra Portogallo e Spagna, seguita da un approfondimento sui Mondiali 2026. Su Canale 5 è stata trasmessa una commedia intitolata Tre di troppo. In access prime time, La ruota della fortuna ha sostituito Affari Tuoi. Gli ascolti sono ancora in aggiornamento e non sono stati ancora diffusi i numeri completi.

Gli ascolti tv di lunedì 6 luglio. Su Rai1 in onda la sfida dei Mondiali 2026 tra Portogallo e Spagna, seguita dall'approfondimento di Notti Mondiali. Canale5 ha risposto con la commedia Tre di troppo, mentre in access prime time La ruota della fortuna senza Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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A MYSTERIOUS SORCERER IS SAVING EARTH FROM AN ALIEN GOD | Doctor Mordrid | Horror Fantasy

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