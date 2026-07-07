Ascolti tv 6 luglio 2026 | Mondiali 2026 Portogallo-Spagna Tre di troppo La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il match Portogallo-Spagna dei Mondiali 2026 ha registrato 4 milioni di spettatori, mentre il programma “Tre di troppo” su Canale 5 ha totalizzato 2,8 milioni. La sfida tra Rai 1 e Canale 5 si è conclusa con il calcio in vantaggio. I dati Auditel della prima serata indicano che il confronto si è concentrato su questi due eventi, senza altri programmi che abbiano superato i numeri di questi due.

Ascolti tv 6 luglio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Mondiali 2026 Portogallo-Spagna ” contro il “ Tre di troppo “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 6 luglio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026 Portogallo-Spagna vs Tre di troppo – Auditel ieri sera, 6 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Mondiali 2026 Portogallo-Spagna” contro “Tre di troppo”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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