Ascolti TV | Lunedì 6 Luglio 2026
Lunedì 6 luglio 2026, su Rai1, la partita Portogallo-Spagna ha registrato un ascolto di interesse. Su Canale 5, il programma Tre di troppo ha riscosso successo. I dati di share e spettatori non sono stati specificati.
Nella serata di ieri, lunedì 6 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Portogallo-Spagna interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Tre di troppo conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 No Way Up – Senza via di uscita incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Filorosso segna.000 spettatori (%). Su Rete4 L’uomo che sussurrava ai cavalli totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele – Album raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 La rivincita delle bionde ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
ORACIÓN DE LA NOCHE DE HOY LUNES 06 DE JULIO DEL 2026 | Oremos Juntos
Notizie e thread social correlati
Ascolti TV Lunedì 6 Luglio 2026: i dati Auditel della prima serataLa prima serata di lunedì 6 luglio 2026 ha visto un programma televisivo raccogliere il 25,8% di share, con circa 4,2 milioni di spettatori.
Leggi anche: Ascolti tv lunedì 6 luglio: Mondiali 2026, Filorosso, Tre di troppo
Temi più discussi: Ascolti tv ieri lunedì 29 giugno chi ha vinto tra Notti Mondiali, Gigi e Vanessa, Quarta Repubblica, Filorosso; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Luglio, in prima serata; Ascolti tv ieri (29 giugno): D’Alessio e Incontrada vincono in replica, ma la Rai si gode il Brasile ai Mondiali; Ascolti tv, 28 giugno: partita Sudafrica-Canada su Rai1 vince con 25,6%.
Ascolti tv lunedì 6 luglio: Mondiali 2026, Filorosso, Tre di troppoAscolti tv 6 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it
Gli #AscoltiTv della prima serata di lunedì 29 giugno 2026. facebook
The Wall con Max Giusti da lunedì 13 luglio in Preserale (18:45) su Canale 5 (Fonte: Publitalia) #TheWall #AscoltiTv x.com
Ascolti tv ieri 6 luglio: chi ha vinto tra Portogallo-Spagna eGli ascolti tv di lunedì 6 luglio. Su Rai1 in onda la sfida dei Mondiali 2026 tra Portogallo e Spagna, seguita dall'approfondimento di Notti Mondiali ... fanpage.it