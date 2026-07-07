Ascolti TV | Lunedì 6 Luglio 2026 Boom Portogallo-Spagna 37.8-45.8%
I primi 45 minuti della partita tra Portogallo e Spagna sono stati seguiti da circa 7 milioni di telespettatori, con uno share del 37,8%. La partita, trasmessa in prima serata su Rai1, ha raggiunto un picco di ascolti durante il primo tempo. Questi dati si riferiscono alla serata di lunedì 6 luglio 2026, durante la fase dei Mondiali 2026.
Nella serata di ieri, lunedì 6 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Portogallo-Spagna interessa 7.022.000 spettatori pari al 37.8% di share nel primo tempo e 7.798.000 spettatori pari al 45.8% nel secondo tempo. Su Canale5 Tre di troppo conquista 1.496.000 spettatori con uno share del 10.5%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 No Way Up – Senza via di uscita incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Filorosso segna.000 spettatori (%). Su Rete4 L’uomo che sussurrava ai cavalli totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele – Album raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 La rivincita delle bionde ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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