Ascolti TV | Lunedì 6 Luglio 2026 Boom Portogallo-Spagna 37.8-45.8%

Notizia in breve

I primi 45 minuti della partita tra Portogallo e Spagna sono stati seguiti da circa 7 milioni di telespettatori, con uno share del 37,8%. La partita, trasmessa in prima serata su Rai1, ha raggiunto un picco di ascolti durante il primo tempo. Questi dati si riferiscono alla serata di lunedì 6 luglio 2026, durante la fase dei Mondiali 2026.