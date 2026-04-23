Inaugurata a Palazzo Santo Stefano una mostra dedicata all' arte postale

Dal 24 aprile al 24 maggio, Palazzo Santo Stefano ospiterà una mostra dedicata agli oggetti postali e alla filatelia internazionale. L'esposizione presenta una collezione di francobolli, buste e materiali legati alla storia della posta, offrendo ai visitatori un'occasione di approfondimento sulla pratica postale. La mostra si inserisce nel calendario culturale della città e rimarrà aperta per un mese.

Dal 24 aprile al 24 maggio Palazzo Santo Stefano accoglierà una mostra dedicata agli oggetti postali e alla filatelia internazionale. L’esposizione si propone come un viaggio filatelico che supera i confini nazionali, valorizzando i legami storici, economici e letterari che da secoli connettono.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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