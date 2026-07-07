arriva il treno ma le sbarre sono alzate

Domenica 5 a Altopascio, un treno si è trovato davanti a sbarre del passaggio a livello rimaste alzate, mentre stava passando. Le sbarre non si sono abbassate come previsto, e si è verificato un guasto alle apparecchiature di sicurezza. Nessuno è stato coinvolto in incidenti o feriti. La circolazione ferroviaria è proseguita regolarmente dopo il passaggio del treno. Non sono stati segnalati altri problemi legati alla situazione.

Il treno sta per passare ma le sbarre del passaggio a livello rimangono aperte. È successo domenica 5, all’ora di pranzo, ad Altopascio. Secondo le ricostruzioni, all’origine di quanto accaduto ci sarebbe stato un guasto. Nessun danno provocato, alla fine tutto si è risolto e il passaggio a livello è tornato a funzionare normalmente, ma l’episodio ha fatto vivere momenti di forte apprensione. Quando si arriva in prossimità di un attraversamento ferroviario c’è sempre da fare attenzione. Si schiaccia il freno, si rallenta e si oltrepassa. Ma, se la luce rossa è spenta e le sbarre sono completamente alzate, quale pericolo potrebbe esserci? Domenica, invece, il pericolo c’è stato, eccome. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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SLALOM PAZZO!!!! dell'automobile tra le sbarre!!!!! più transito Pop 103 domenicale

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